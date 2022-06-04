Глава МВД рассказал, сколько нужно времени на полное разминирование Украины

Опасными до сих пор остаются леса и лесополосы.

Глава МВД рассказал, сколько нужно времени на полное разминирование Украины
© Политическая партия «Слуга Народа»

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что на полное разминирование территорий Украины, где проходили или проходят боевые действия, потребуется до 10 лет.

"В результате вторжения РФ в Украину заминировано и загрязнено неразорвавшимися боеприпасами около 300 тысяч квадратных километров. Это половина территории Украины", - информирует МВД в Telegram.

С начала вторжения РФ в Украину, пиротехники ГСЧС успели очистить 30 тысяч квадратных километров. Специалисты обезвредили 130 тысяч боеприпасов, в том числе около 2 тысяч авиабомб.

По словам главы МВД, опасными до сих пор остаются леса и лесополосы.


Анна Конюченко, ZN.ua





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