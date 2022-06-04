Глава МВД рассказал, сколько нужно времени на полное разминирование Украины

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что на полное разминирование территорий Украины, где проходили или проходят боевые действия, потребуется до 10 лет.

"В результате вторжения РФ в Украину заминировано и загрязнено неразорвавшимися боеприпасами около 300 тысяч квадратных километров. Это половина территории Украины", - информирует МВД в Telegram.

С начала вторжения РФ в Украину, пиротехники ГСЧС успели очистить 30 тысяч квадратных километров. Специалисты обезвредили 130 тысяч боеприпасов, в том числе около 2 тысяч авиабомб.