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2022-06-04
Глава МВД рассказал, сколько нужно времени на полное разминирование Украины
Опасными до сих пор остаются леса и лесополосы.
© Политическая партия «Слуга Народа»
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что на полное разминирование территорий Украины, где проходили или проходят боевые действия, потребуется до 10 лет.
"В результате вторжения РФ в Украину заминировано и загрязнено неразорвавшимися боеприпасами около 300 тысяч квадратных километров. Это половина территории Украины", - информирует МВД в
С начала вторжения РФ в Украину, пиротехники ГСЧС успели очистить 30 тысяч квадратных километров. Специалисты обезвредили 130 тысяч боеприпасов, в том числе около 2 тысяч авиабомб.
По словам главы МВД, опасными до сих пор остаются леса и лесополосы.
Анна Конюченко, ZN.ua