Украинские защитники сбили роSSийский вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Харьковщине

Его уничтожили с использованием ПЗРК "Игла".

Украинские защитники сбили роSSийский вертолет Ка-52
© Википедия

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" сбили под Изюмом Харьковской области вражеский вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Об этом сообщила прессслужба бригады в Facebook.

Отмечается, что 30 мая Генеральный штаб ВСУ сообщал о роSSийской вертолетной эскадрилье Ка-52, которая находилась в готовности в упомянутом районе

"А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев (мобильной огневой группе зенитно-ракетного артдивизиона — ред.) эскадрилья немного поредела. Данные о сбитом «Аллигаторе» подтвердила разведка", — говорится в сообщении.

Как рассказал один из военнослужащих ОМБр Иван, вертолеты оккупантов постоянно "работали" по их позициям на Изюмском направлении. В частности, россияне использовали неуправляемые авиационные ракеты.

"Сегодня снова вылетели два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК «Игла»", — сказал он.

Кроме этого, пресс-служба показала видео с работой мобильной огневой группы зенитно-ракетного артдивизиона 93-й бригады.


Максим Царук, ZN.ua

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