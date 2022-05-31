"Мало платят, воевать не будем": оккупанты недовольны задержкой обещанных выплат, уже пишут рапорты

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Оккупанты недовольны зарплатой, которую им ранее обещало военное руководство.

Бойцы Росгвардии из Краснодара, которые участвовали во вторжении на украинские земли, отказываются ехать повторно и участвовать в захвате наших земель. Об этом Кавказ.Реалии сообщил источник в главном управлении Федеральных войск Нацгвардии.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Также эту информацию подтвердил и один из военнослужащих. Оккупанты недовольны зарплатой, которую им ранее обещало военное руководство.

"Только на днях пришла выплата за второй месяц нахождения там. И если за первый месяц заплатили 100 тысяч, то сейчас – 50. Командование объяснило это падением курса доллара – выплата рассчитывается из порядка 50 долларов за день пребывания, но производится в рублях по роSSийскому курсу", - пояснил собеседник. Он добавляет, многие считают, раз «мало платят, воевать не будем».

Также в его отряде пять сотрудников подали рапорты о выходе на пенсию – они были предпенсионного возраста. Также известно еще минимум о пяти бойцах, которые подали рапорты, чтобы не ехать воевать повторно.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Мы также писали, из-за значительных потерь личного состава, которые несут роSSийские оккупационные войска в Украине, моральное состояние роSSийских офицеров и рядовых быстро падает. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Отмечается, что роSSийские офицеры батальонного и бригадного звена продолжают выдвигаться вперед и в опасную зону – вместо того, чтобы командовать из тыла.


Дарина Силина, politeka.net

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