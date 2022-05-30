Оккупанты обстреливают Сумщину запрещенными боеприпасами – глава ОВА

Ночью Хотинскую громаду враг обстрелял со своей территории кассетными снарядами, информирует ZN.ua.

Оккупанты обстреливают Сумщину запрещенными боеприпасами – глава ОВА
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram

РоSSийские оккупанты обстреляли Сумщину запрещенными боеприпасами, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. Он объяснил, чем именно опасны боеприпасы, которые используются врагом против мирных украинцев.

«РоSSия использует на территории Сумщины запрещенное оружие! Сегодня ночью территорию Хотинской громады обстреляли ракетами с кассетными снарядами», – сообщил Живицкий.

Он отметил, что такие снаряды особенно опасны, потому что не все сразу разрываются, но попадают на большие участки территории и представляют опасность для гражданских людей.

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