Оккупанты обстреливают Сумщину запрещенными боеприпасами – глава ОВА

РоSSийские оккупанты обстреляли Сумщину запрещенными боеприпасами, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. Он объяснил, чем именно опасны боеприпасы, которые используются врагом против мирных украинцев.

«РоSSия использует на территории Сумщины запрещенное оружие! Сегодня ночью территорию Хотинской громады обстреляли ракетами с кассетными снарядами», – сообщил Живицкий.

Он отметил, что такие снаряды особенно опасны, потому что не все сразу разрываются, но попадают на большие участки территории и представляют опасность для гражданских людей.