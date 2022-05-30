Проутюжили позиции врага: под Изюмом штурмовики ВСУ уничтожили роту оккупантов

Украинская ударная авиация уничтожила ротно-тактическую группу роSSийского оккупационного войска, насчитывавшую по меньшей мере сотню оккупантов, а также склад с боеприпасами и техникой на Изюмском направлении. Благодаря профессиональным действиям ВСУ роSSийские захватчики несут рекордные потери в личном составе и военной технике, информирует Апостроф.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Украины, пишут в пресс-службе 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

В районе села Довгенькое в Изюмском районе Харьковской области ударная авиация Воздушных сил ВС Украины разгромила ротно-тактическую группу врага, а это около сотни роSSийских военных. Кроме того, украинские авиаторы разбомбили оккупантский склад с боеприпасами и бронетехникой.

Украинские авиаторы выполнили боевые задания с помощью штурмовика Су-25 и бомбардировщика Су-24М.

Фото: Телеграмм/72 ОМБр им. Черных Запорожцев


Лиза Бровко, Апостроф

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