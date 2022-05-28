В россии образовался новый "фронт" против путина, какая сейчас ситуация на Кавказе: "Устроили мятеж..."

В россии образовался новый "фронт" против путина, какая сейчас ситуация на Кавказе: "Устроили мятеж..."

В рф нарастает недовольство войной путина в Украине, ее критикуют и обычные россияне, и олигархи, и даже отдельные чиновники.

Американское издание Foreign Policy посвятило статью первым признакам недовольства войной на Кавказе.

В армии рф на войне преобладают нерусские меньшинства с Кавказа и других окраин путинской империи. Так, Дагестан занимает первое место по общему количеству погибших на войне из всех административных регионов россии. Учитывая соотношение с числом населения, Северная Осетия-Алания имеет почти в 400 раз больше погибших на войне по сравнению с москвой. Почти такая же ситуация в Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Ожидается, что новоизбранный "президент" непризнанной в мире Южной Осетии, роSSийского марионеточного государства на территории Грузии, Алан Гаглоев одним из первых распоряжений отменит запланированный его предшественником на 17 июля референдум по объединению с россией. На этот внезапный бунт против кремля и аналогичные ситуации со стороны других регионов на окраинах рф и обратили внимание аналитики.

владимир путин

Первые признаки напряженности между южноосетинцами и кремлем появились в марте, когда около 300 южноосетинских солдат, которых отправили воевать на стороне рф в Украину, устроили мятеж, отказались от вторжения и вернулись домой.

Гаглоев, как и любой другой одобренный Кремлем лидер Южной Осетии, поддерживает объединение с рф, но заявил, что референдум не может состояться без предшествующего ему приглашения москвы объединиться. При этом пресс-секретарь путина заявил, что такого приглашения не планируется.

Война вызвала волнение и на другой стороне Кавказа, в Северной Осетии-Алании. Москва запретила марши 21 мая, которые должны были быть посвящены годовщине геноцида роSSийской имперской армией черкесов. Тем не менее, сотни людей собрались в разных местах, и сообщалось об арестах полицией.

путин

Война ощущалась и в Ингушетии. Сообщалось, что на прошлой неделе в бою в Украине погиб племянник заместителя министра обороны россии Юнус-Бека Евкурова, бывшего лидера региона.

Некоторые обозреватели утверждают, что война в Украине, может привести к национальному пробуждению в периферийных регионах россии, подобно тому, которое последовало за советской войной в Афганистане.


Тарас Галушко, politeka.net

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