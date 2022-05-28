В Донецкой области "накрыли" передовой командный пункт РФ — Арестович

В Донецкой области украинские защитники "накрыли" передовой командный пункт роSSийских оккупантов. Об этом сообщил советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгина Live.

"Пришла только что информация, накрывшая передовой командный пункт", - рассказал он.

Также советник ОП отметил, что там находились более 20 старших роSSийских офицеров. Здание, где оккупанты обустроили командный пункт, уничтожено полностью.