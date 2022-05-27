Имущество каналов Медведчука конфисковали на нужд обороны — «ДМ»

Технику и другое имущество компании «Медиахолдинг Новости», занимавшейся производством контента для телеканалов Первый Независимый и Ukrlive, конфисковали «для нужд военной администрации». Об этом сообщает « Детектор медиа » со ссылкой на источники, близкие к руководству компании.

На основании чего конфисковала это имущество, пока неизвестно.

В то же время издание отмечает, что работникам компании до сих пор должны зарплату за январь и февраль.

"Эти деньги им якобы обещают выплатить", - сообщает источник.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения роSSийской армии ютуб-каналы Ukrlive и Первый независимый начали транслировать общий эфир, в котором их пророSSийские спикеры высказывались за капитуляцию и уступки РоSSии. 2 марта каналы удалили свой архив и начали крутить в эфире патриотическое видео, а затем и сами ютуб-каналы были удалены.