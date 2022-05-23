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2022-05-23
Дальнейшие события в россии уже давно предопределены, - военный эксперт Михаил Притула
РоSSийские военные повезут мораль убийства на территорию РоSSии.
Об этом в интервью Татьяне Мартыновой
«Чтобы этого не случилось, их сейчас бросают в первые эшелоны. Вот такая «Алгебра совести» россиян. И дальнейшие события в россии уже давно предопределены. И поэтому путин, с одной стороны, хочет заморозить этот конфликт и зафиксировать за собой те территории, на которые они ввели войска, и остановить войну. А с другой стороны, он хочет, чтобы эта война продолжалась, потому что так он дольше будет у власти. Такой вот парадокс», - заявил он.
user, politeka.net