Дальнейшие события в россии уже давно предопределены, - военный эксперт Михаил Притула

Дальнейшие события в россии уже давно предопределены, - военный эксперт Михаил Притула

РоSSийские военные повезут мораль убийства на территорию РоSSии.

Об этом в интервью Татьяне Мартыновой в эфире канала «Утро Февраля» сказал полковник СБУ и МВД, военный эксперт Михаил Притула

«Чтобы этого не случилось, их сейчас бросают в первые эшелоны. Вот такая «Алгебра совести» россиян. И дальнейшие события в россии уже давно предопределены. И поэтому путин, с одной стороны, хочет заморозить этот конфликт и зафиксировать за собой те территории, на которые они ввели войска, и остановить войну. А с другой стороны, он хочет, чтобы эта война продолжалась, потому что так он дольше будет у власти. Такой вот парадокс», - заявил он.


user, politeka.net

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