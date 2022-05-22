Украину нужно отстраивать из военных репараций от РоSSии – Дуда

Он предлагает использовать замороженные средства РФ.

Украину нужно отстраивать из военных репараций от РоSSии – Дуда
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Украина должна быть отстроена из военных репараций от РоSSии, заявил президент Польши Анджей Дуда после выступления в Верховной Раде.

"Понятно, что Украина должна быть отстроена из военных репараций от захватчика, от РоSSии. Должны быть использованы замороженные средства в разных международных мировых финансовых учреждениях", — сказал Дуда на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

Польский президент добавил, что Украина уже должна начать процесс восстановления.

"Украина нуждается в средствах для восстановления, нормальное функционирование", — указал Дуда.


Александр Хребет, ZN.ua

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