Украину нужно отстраивать из военных репараций от РоSSии – Дуда

Украина должна быть отстроена из военных репараций от РоSSии, заявил президент Польши Анджей Дуда после выступления в Верховной Раде.

"Понятно, что Украина должна быть отстроена из военных репараций от захватчика, от РоSSии. Должны быть использованы замороженные средства в разных международных мировых финансовых учреждениях", — сказал Дуда на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

Польский президент добавил, что Украина уже должна начать процесс восстановления.

"Украина нуждается в средствах для восстановления, нормальное функционирование", — указал Дуда.