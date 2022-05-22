Новостей.COM ⇒
2022-05-22
Украину нужно отстраивать из военных репараций от РоSSии – Дуда
Он предлагает использовать замороженные средства РФ.
© Telegram/hueviyherson
Украина должна быть отстроена из военных репараций от РоSSии, заявил президент Польши Анджей Дуда после выступления в Верховной Раде.
"Понятно, что Украина должна быть отстроена из военных репараций от захватчика, от РоSSии. Должны быть использованы замороженные средства в разных международных мировых финансовых учреждениях", — сказал Дуда на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.
Польский президент добавил, что Украина уже должна начать процесс восстановления.
"Украина нуждается в средствах для восстановления, нормальное функционирование", — указал Дуда.
Александр Хребет, ZN.ua