В Мариуполе оккупанты создают «добровольные дружины» — Андрющенко

В оккупированном Мариуполе роSSийские военные начали создавать так называемые «добровольные дружины» из местных мужчин. Они будут патрулировать улицы города вместе с захватчиками и «народной милицией ДНР». Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram .

По словам представителя украинской власти, новые формирования нужны россиянам для того, чтобы усилить поисковые мероприятия местных активистов и специалистов разного профиля.

«Теперь мужчины Мариуполя будут осуществлять патрулирование города вместе с роSSийскими военными и «народной милицией днр». Наши источники сообщают, что настоящая цель такого «патрулирования» – это усиление поисковых мероприятий. В этот раз начинают искать не только активистов, но и коммунальщиков, учителей и других специалистов», - говорится в сообщении Андрющенко.