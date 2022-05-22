В Мариуполе оккупанты создают «добровольные дружины» — Андрющенко

Новые формирования нужны россиянам для усиления поисковых мероприятий в городе, информирует ZN.ua.

В Мариуполе оккупанты создают «добровольные дружины» — Андрющенко
© Минобороны РоSSии/t.me

В оккупированном Мариуполе роSSийские военные начали создавать так называемые «добровольные дружины» из местных мужчин. Они будут патрулировать улицы города вместе с захватчиками и «народной милицией ДНР». Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

По словам представителя украинской власти, новые формирования нужны россиянам для того, чтобы усилить поисковые мероприятия местных активистов и специалистов разного профиля.

«Теперь мужчины Мариуполя будут осуществлять патрулирование города вместе с роSSийскими военными и «народной милицией днр». Наши источники сообщают, что настоящая цель такого «патрулирования» – это усиление поисковых мероприятий. В этот раз начинают искать не только активистов, но и коммунальщиков, учителей и других специалистов», - говорится в сообщении Андрющенко.


Александр Кричковский, ZN.ua

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