РоSSийские войска, вероятно, готовятся к наступлению, чтобы захватить остальную часть северной Херсонщины и продвинуться в сторону Запорожья, несмотря на то, что 21 мая никакого подтвержденного продвижения по южной оси не было. О возможном наступлении сообщает Institute for the Study of War.

Захватчики пополняют свою группировку в Высокополье и Архангельске на севере Херсонской области, ожидая усиления боевой активности в районе границы между Херсонской и Николаевской областями.

В то же время в Инженерном южнее Гуляйполя наблюдается высокая концентрация роSSийских войск, что свидетельствует о том, что они потенциально готовятся к продолжению наступления на Гуляйполе, отмечают американские исследователи, отталкиваясь от данных Запорожской ОВА.