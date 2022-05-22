РФ готовит вероятное наступление на севере Херсона – ISW

Оккупанты пополняют свою группировку в Высокополье и Архангельском в ожидании усиления боевой активности в районе границы между Херсонской и Николаевской областями, информирует ZN.ua.

РФ готовит вероятное наступление на севере Херсона – ISW
© Sova

РоSSийские войска, вероятно, готовятся к наступлению, чтобы захватить остальную часть северной Херсонщины и продвинуться в сторону Запорожья, несмотря на то, что 21 мая никакого подтвержденного продвижения по южной оси не было. О возможном наступлении сообщает Institute for the Study of War.

Захватчики пополняют свою группировку в Высокополье и Архангельске на севере Херсонской области, ожидая усиления боевой активности в районе границы между Херсонской и Николаевской областями.

В то же время в Инженерном южнее Гуляйполя наблюдается высокая концентрация роSSийских войск, что свидетельствует о том, что они потенциально готовятся к продолжению наступления на Гуляйполе, отмечают американские исследователи, отталкиваясь от данных Запорожской ОВА.


Оксана Коваль, ZN.ua

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