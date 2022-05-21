В Луганской области в результате обстрелов погибли шесть человек, в окрестностях Северодонецка идут бои — глава ОВА

РоSSияне уничтожают Северодонецк, как Мариуполь.

В результате вражеских обстрелов в Луганской области за минувшие сутки погибли шесть человек. Бои идут в окрестностях Северодонецка, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, еще утром 20 мая россияне обстреляли школу, в подвале которой с начала войны прятались жители новых районов Северодонецка. Как следствие, два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненая – члены одной семьи.

Вечером близ своего дома в Северодонецке погибли мужчина и женщина. Две женщины оккупанты убили в Лисичанске и Приволье.

Кроме того, захватчики ранили волонтера, работавшего в гуманитарном штабе в Северодонецке.

За день оккупанты разрушили около 50 домов.

«Трудно посчитать, сколько жилья ежедневно уничтожают в селах Горной и Попаснянской громад, регулярно страдающих от авиации. Однако только в Лисичанске за сутки повреждено 23 дома, в соседнем Приволье – 16. Пять – в Северодонецке», - заявил Гайдай.

Также враг открыл огонь по школе и объединению «Азот».

«Там произошло возгорание градирни, пожар ликвидирован, пламя не распространилось на производственные цеха. Не менее горячо было в Лисичанске, где возникло возгорание бункера с углем на шахте», - сообщил глава ОВА.

Сейчас бои идут в окрестностях Северодонецка. РоSSияне уничтожают Северодонецк, как Мариуполь.

По словам главы ОВА, всего на фронте отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены восемь танков, три артиллерийских системы, десять единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники оккупантов.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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