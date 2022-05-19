Бывшему канцлеру Германии Шредеру в ФРГ урезали субсидирование на почти пол миллиона евро

У экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который активно поддерживает Путина и РоSSию, отобрали государственное финансирование на бюро в бундестаге и сотрудников. Тем не менее ему оставили пенсию и личную охрану, сообщает Spiegel .

Правящая коалиция подала запрос в комитет бундестага по бюджету и статью расходов на экс-канцлера сократили. Отныне у Шредера не будет своего бюро в бундестаге.

В прошлом году расходы на сотрудников Шредера и их командировки составили 419 тысяч евро, расходы на аренду помещений и их меблировку не учитывались.