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2022-05-19
Бывшему канцлеру Германии Шредеру в ФРГ урезали субсидирование на почти пол миллиона евро
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У экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который активно поддерживает Путина и РоSSию, отобрали государственное финансирование на бюро в бундестаге и сотрудников. Тем не менее ему оставили пенсию и личную охрану, сообщает
Правящая коалиция подала запрос в комитет бундестага по бюджету и статью расходов на экс-канцлера сократили. Отныне у Шредера не будет своего бюро в бундестаге.
В прошлом году расходы на сотрудников Шредера и их командировки составили 419 тысяч евро, расходы на аренду помещений и их меблировку не учитывались.
Дубенко Вадим, ZN.ua