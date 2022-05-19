Британия ввела санкции против роSSийских авиакомпаний

Великобритания усиливает экономическое давление на РФ из-за вторжения в Украину. Лондон объявил о новых санкциях против роSSийских авиакомпаний. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В частности, под санкции попали три роSSийских авиаперевозчика – «Аэрофлот», авиакомпании «РоSSия» и «Уральские авиалинии».

В МИД Британии отметили, что санкции лишат компании РФ потенциальных денежных поступлений в 50 млн фунтов стерлингов.

«Пока Путин продолжает свое варварское наступление на Украину, мы будем нацеливаться на роSSийскую экономику. Мы уже закрыли наше воздушное пространство для роSSийских авиакомпаний. Сегодня мы позаботимся о том, что они не смогут обналичить свои доходные посадочные места в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше послание Путину – мы не остановимся, пока Украина не победит», - заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трас.