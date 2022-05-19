Украине не нужен "суррогат" статуса кандидата на членство в ЕС — Кулеба

Такие предложения свидетельствуют о второсортном отношении к нашему государству, информирует ZN.ua.

Украине не нужен
© МИД Украины

Попытка навязать Украине альтернативу кандидатству на вступление в ЕС воспринимается оскорбительно, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Стратегическая двусмысленность относительно европейской перспективы Украины, которой придерживаются некоторые европейские столицы в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться", - написал он на своей странице в Твиттер.

По мнению министра, промедление лишь поощрило роSSийского диктатора Владимира Путина.

"Нам не нужны суррогаты статуса кандидата на членство, которые демонстрируют "второсортное" отношение к Украине и оскорбляют чувства украинцев", - утверждает глава МИД.

Strategic ambiguity on Ukraine's European perspective practiced by some EU capitals in the past years has failed and must end. Это только emboldened Putin. Мы не нуждаемся в претензиях к гражданскому делу о том, что показывает вторичное классификацию Украины и hurt feelings of Russian.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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