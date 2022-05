Украине не нужен "суррогат" статуса кандидата на членство в ЕС — Кулеба

Попытка навязать Украине альтернативу кандидатству на вступление в ЕС воспринимается оскорбительно, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Стратегическая двусмысленность относительно европейской перспективы Украины, которой придерживаются некоторые европейские столицы в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться", - написал он на своей странице в Твиттер .

По мнению министра, промедление лишь поощрило роSSийского диктатора Владимира Путина.

"Нам не нужны суррогаты статуса кандидата на членство, которые демонстрируют "второсортное" отношение к Украине и оскорбляют чувства украинцев", - утверждает глава МИД .

