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2022-05-18
В Черном море находятся 4 боевых корабля РФ с более 30 крылатыми ракетами
Остается актуальной угроза ракетных ударов по всей территории Украины, информирует
© Министерство обороны РФ
Спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров
"В корабельной группировке вражеских сил в северо-западной части Черного моря созданы две корабельные десантные группы с общим количеством 7 больших десантных кораблей", - отметил представитель ОК "Юг" в
Отмечается, что остается актуальна угроза ракетных ударов по всей территории Украины.
"Штормовая погода несколько снизила вероятность высадки морского десанта, но всеобщая обстановка не исключает ее полностью", - подчеркнул Назаров.
Анна Конюченко, ZN.ua