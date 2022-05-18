В Черном море находятся 4 боевых корабля РФ с более 30 крылатыми ракетами

Остается актуальной угроза ракетных ударов по всей территории Украины, информирует ZN.ua.

В Черном море находятся 4 боевых корабля РФ с более 30 крылатыми ракетами
© Министерство обороны РФ

Спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров заявил, что в акватории Черного моря находятся четыре боевых корабля РФ. На них бортят более 30 крылатых ракет.

"В корабельной группировке вражеских сил в северо-западной части Черного моря созданы две корабельные десантные группы с общим количеством 7 больших десантных кораблей", - отметил представитель ОК "Юг" в Facebook.

Отмечается, что остается актуальна угроза ракетных ударов по всей территории Украины.

"Штормовая погода несколько снизила вероятность высадки морского десанта, но всеобщая обстановка не исключает ее полностью", - подчеркнул Назаров.


Анна Конюченко, ZN.ua

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