РоSSии нужна Украина без украинцев - Владимир Кличко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко рассказал в эфире британского телевидения о том, что делает роSSийская армия в Украине после начала военного вторжения.

"Могу сказать, что это самое важное сражение в нашей жизни, жизни всех украинцев. И даже сейчас идут бои, ежедневно и каждую ночь они наносят ракетные удары из Беларуси и РоSSии, чтобы уничтожить наши жизни. Речь о жизни украинцев, связавших себя с демократическими ценностями. Мир недооценил аннексию Крыма и поддержку сепаратистских движений в Луганской и Донецкой областях и РоSSия продолжает захват нашей страны.

Очевидно, РоSSии нужна Украина. Но, как видим, их интересует Украина без украинцев. Именно поэтому убивают гражданских: резня, бомбардировки жилых кварталов запрещенными фосфорными и кассетными бомбами. И это продолжается", - цитирует Кличко Tribuna.com со ссылкой на Piers Morgan Uncensored.

Экс-боксер отметил, что видел результаты зверств россиян в Буче:

"Я был в Буче - видел все своими глазами. Видел замученных гражданских с завязанными за спиной руками. Их убивали выстрелами в затылок - казнили. Пострадало так много детей, убиты или ранены более 1000 человек. Мы не знаем точных цифр, ведь постоянно находим новые места массовых казней. Мы не знаем точных цифр, ведь количество пострадавших растет каждый день.

Геноцид украинского народа должен быть остановлен. Мир не должен бояться думать об этом слове или бояться его произносить. Это происходит в Украине, Мариуполь полностью уничтожен. Мы просто надеемся, что эта война будет остановлена ??с помощью свободного мира".