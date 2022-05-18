Оккупанты в Авдеевке обстреляли запрещенными боеприпасами школу

РоSSийские оккупанты обстреляли школу в Авдеевке запрещенными боеприпасами, сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. В результате обстрела никто не пострадал.

«РоSSияне уничтожили в Донецкой области еще одно учебное заведение – Авдеевскую школу №1. Сегодня ночью роSSийская армия обстреляла ее запретными фосфорными боеприпасами. Школа сгорела дотла. К счастью, обошлось без пострадавших: в здании находились только дежурные, им удалось спастись», – говорится в сообщении.

Кириленко сообщил, что полномасштабное вторжение РФ в школе обучалось более 200 детей. По его словам, в учебное заведение приезжали гости из разных уголков страны и из-за границы. Но сейчас вместо школы остались только развалины.

«В школе не было ни одного военного, ни одной военной техники. Просто россияне, как обычно, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Всего от 24 февраля россияне в Донецкой области повредили и разрушили 416 учебных заведений, в том числе 181 детсад, 191 школу, 23 заведения профессионально-технического образования и 21 вуз», – добавил Кириленко.