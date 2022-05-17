На территории гражданского аэропорта Белгорода появились военные вертолеты - "Радио Свобода"
Скорее всего, военные РФ разместили там вертолеты Ми-8, информирует
На территории международного аэропорта в роSSийском городе Белгород, ранее обслуживавшего только гражданские рейсы, появилась военная техника, сообщает «
Спутник Planet Labs зафиксировал 14 мая на территории гражданского аэропорта восемь вертолетов и несколько автомобилей. Согласно анализу, это вертолеты Ми-8 – многоцелевые модели советской разработки, которые могут использоваться как для военно-транспортных задач, так и для боевых.
Рядом расположены палатки. Там может быть личный состав или храниться боевые комплекты или топливо.
В восточной части аэропорта можно увидеть следы от проезда автомобильной техники. Часть территории вблизи – раскопана.
Гражданский аэропорт роSSийские военные могут использовать для того, чтобы эвакуировать раненых и погибших из зоны боевых действий или в качестве перевалочного пункта для дозаправки бортов – предполагает член правления «Украинского милитарного центра» Юрий Збанацкий.
«В РФ достаточно военных аэродромов вблизи границы, поэтому особой необходимости перебрасывать боевые самолеты и вертолеты именно в гражданские аэропорты, пожалуй, нет. Но в целом россияне могут их (гражданские аэропорты – ред.) использовать в военных целях, в частности, осуществлять прием транспортных самолетов и вертолетов для подвоза военных грузов и личного состава, срочной медицинской эвакуации раненых», – сказал Збанацкий.
Согласно сообщению Федерального агентства воздушного транспорта РФ, все рейсы в аэропорту Белгорода и в ряде других аэропортов центральной и южной части РоSSии ограничены из-за войны, которую в РФ называют «специальной военной операцией».