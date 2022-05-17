"Идет дискуссия": мобилизацию готовятся продлить, в Офисе президента раскрыли важные детали

ВСУ, война, поле боя

Власти Украины обсуждают возможность введения в стране дифференцированной мобилизации.

Власти Украины обсуждают возможность введения в стране дифференцированной мобилизации.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Я принципиальный сторонник дифференцированной мобилизации. Перегибов у нас хватает, начиная от того, что больных призывают, а тех, кого надо - не призывают, и заканчивая тем, что не дают выезжать тем, кого можно было бы выпустить. Красткострочный въезд, либо на контракты», - сообщил Арестович о своей позиции.

Советник главы ОП также подчеркнул, что он не единственный, кто придерживается такой точки зрения.

«Решение принимаю не я, я лишь советую. Советую я очень настойчиво, подойти дифферинцированно… Посмотрим. Но я не один такой среди людей, принимающих решение, еще есть такие люди. Сейчас идет оживленная дискуссия», - рассказал Арестович.

Напомним, 24 мая истекает период в 90 дней, на который была объявлена всеобщая мобилизация в Украине. Однако ее могут продлить.

Об этом еще в начале мая предупреждал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач на специальном брифинге.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников 13 мая предупредил украинцев, что «мы входим в новую — долгосрочную — фазу войны».

«Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, в конце концов, не выдержал», — подчеркнул Резников.

В этом же сообщении, рассказывая о закупках и производстве всего необходимого для оснащения украинских защитников, Резников отметил, что в Минобороны «ориентируются на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут одолевать врага».

 


Катерина Петренко, politeka.net

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