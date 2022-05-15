В оккупированном Россией Донецке бунтуют родные мобилизованных, - Андрющенко

С 16 мая в ОРДО оккупанты устанавливают отдельные дни для встреч родных с мобилизованными.

В оккупированном россиянами Донецке бунтуют родные мобилизованных.

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Настолько мощное недовольство, что с завтрашнего дня "ДНР" устанавливает отдельные дни для встреч родных с мобилизованными и еще с мегабюрократической процедурой", - отметил советник.

Он подчеркнул, что "если россия – тюрьма народов, то ее банановые сателлиты – камера-одиночка".

Напомним, сегодня омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что РоSSия проводит на временно оккупированных территориях Украины скрытую мобилизацию, а в ряды роSSийской армии планируют призвать даже женщин.