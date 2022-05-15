В оккупированном Россией Донецке бунтуют родные мобилизованных, - Андрющенко
С 16 мая в ОРДО оккупанты устанавливают отдельные дни для встреч родных с мобилизованными.
В оккупированном россиянами Донецке бунтуют родные мобилизованных.
Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Настолько мощное недовольство, что с завтрашнего дня "ДНР" устанавливает отдельные дни для встреч родных с мобилизованными и еще с мегабюрократической процедурой", - отметил советник.
Он подчеркнул, что "если россия – тюрьма народов, то ее банановые сателлиты – камера-одиночка".
Напомним, сегодня омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что РоSSия проводит на временно оккупированных территориях Украины скрытую мобилизацию, а в ряды роSSийской армии планируют призвать даже женщин.
Также РФ незаконно мобилизует в ряды роSSийской армии на войну против Украины крымчан.