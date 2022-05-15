В Херсонской области оккупанты говорят, что делают "перепись" для ООН

Такие "объяснения" были в селе Стрелковое (Генический район).

В Херсонской области оккупанты говорят, что делают "перепись" для ООН
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

На территории временно оккупированной Херсонской области в селе Стрелковое (Генический район) роSSийские оккупанты объясняют необходимость "переписи" населения тем, что проводят его как часть всероSSийской переписи для ООН.

Об этом в Facebook заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Жителям Стрелкового назначенные оккупантами власти объясняют, что перепись населения нужна для ООН. Как часть всероSSийской переписи. Вроде бы это лучше повлияет на политику в регионе. ООН для отдельно взятого села на Херсонщине?" – говорится в сообщении.

Коллаборанты придумывают причины для сбора данных наших граждан, отмечает Хлань. Он призывает жителей Херсона не реагировать на провокации оккупантов и их ставленников.

Как сообщила украинская омбудсман Людмила Денисова, роSSийские оккупанты готовятся провести «перепись» населения Херсонской области.

Также во временно оккупированном Мелитополе роSSийские захватчики собирают списки людей.

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