Focus: На Северском Донце армия РоSSии потерпела больший провал, чем кажется
Бывший австралийский генерал объяснил, чем была роSSийская попытка перейти реку на украинском востоке, информирует
В четверг утром целый танковый батальон армии РоSSии был уничтожен украинскими силами на реке Северский Донец вблизи Бородянки. Сотни роSSийских солдат были убиты. Бывший генерал Вооруженных сил Австралии считает, что этот провал был для Москвы хуже, чем может показаться на первый взгляд.
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Бывший генерал Вооруженных сил Австралии Мик Райан объясняет, что переход реки – это один из наиболее сложных военных маневров. Потому что выполняющие его боевые подразделения чрезвычайно уязвимы в момент перехода. При этом врага нужно отвлечь, чтобы безопасно добраться на другой берег. Райан вспомнил, как сам во времена службы в австралийской армии овладевал маневром перехода реки. Тогда один из командиров сказал его подразделению: «Если мы сможем успешно перейти реку в состав бригады, мы сможем провести любую объединенную военную миссию». И, по словам Райана, он был прав.
«Такие операции в целом делятся на шесть фаз. Первая – это разведка и планирование. Зачем переходить реку, когда это сделать, какая дальнейшая миссия на другом берегу и что вообще нужно, чтобы все это провести», – объясняет экс-военный.
Второй этап – это «подавление». То есть, нужно подавить силы врага вблизи места перехода реки. Это значит, что нужно позаботиться, чтобы вражеские силы не могли проводить близкую разведку, не могли вести прямой и косвенный огонь по точкам сбора и выходу на обоих берегах, равно как и по самой переправе.