В четверг утром целый танковый батальон армии РоSSии был уничтожен украинскими силами на реке Северский Донец вблизи Бородянки. Сотни роSSийских солдат были убиты. Бывший генерал Вооруженных сил Австралии считает, что этот провал был для Москвы хуже, чем может показаться на первый взгляд.

Об этом пишет Focus , напоминая, что украинская армия мощным артиллерийским огнем уничтожила понтонные переправы россиян вместе с военной техникой, которая должна была по ним пройти. Эксперты говорят, что РоSSия потеряла около 60 единиц бронетехники разного вида. А украинские офицеры убеждены, что в результате удара погибли около 1500 роSSийских солдат. Эти цифры невозможно проверить. Однако независимые эксперты считают, что роSSийская армия потеряла по меньшей мере несколько сотен бойцов.

Бывший генерал Вооруженных сил Австралии Мик Райан объясняет, что переход реки – это один из наиболее сложных военных маневров. Потому что выполняющие его боевые подразделения чрезвычайно уязвимы в момент перехода. При этом врага нужно отвлечь, чтобы безопасно добраться на другой берег. Райан вспомнил, как сам во времена службы в австралийской армии овладевал маневром перехода реки. Тогда один из командиров сказал его подразделению: «Если мы сможем успешно перейти реку в состав бригады, мы сможем провести любую объединенную военную миссию». И, по словам Райана, он был прав.

«Такие операции в целом делятся на шесть фаз. Первая – это разведка и планирование. Зачем переходить реку, когда это сделать, какая дальнейшая миссия на другом берегу и что вообще нужно, чтобы все это провести», – объясняет экс-военный.

Второй этап – это «подавление». То есть, нужно подавить силы врага вблизи места перехода реки. Это значит, что нужно позаботиться, чтобы вражеские силы не могли проводить близкую разведку, не могли вести прямой и косвенный огонь по точкам сбора и выходу на обоих берегах, равно как и по самой переправе.