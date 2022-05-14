В Крым свозят убитых оккупантов с острова Змеиный, - разведка

В Крым свозят убитых и раненых роSSийских оккупантов с острова Змеиный, а из 40 связистов живыми вернулись всего восемь.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

Одновременно были эвакуированы тела 10 погибших. Все они – военнослужащие части спецсвязи ВС РФ , дислоцирующейся в оккупированном Севастополе.

По данным ГУР, сейчас в севастопольской военной больнице переполнены отделения хирургии и травматологии. Из-за высокой нагрузки в палатах ставят по 40 коек.

Кроме того, из-за большого количества раненых оккупанты Крыма требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. В то же время донором может стать любой – никаких медицинских документов не требуется, обследования не проводятся.

Также ГУР сообщает, что на местные "госпредприятия" поступило распоряжение отправлять в военкоматы определенное количество мужчин (зависит от общего количества работников). Крымчанам предлагается подписать контракты на срок от трех месяцев до одного года. Их обещают направить в Херсонскую и Запорожскую области.

Напомним, что РоSSия разместила на острове Змеином комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2".

12 мая спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинские военные моряки у острова Змеиный повредили вражеское судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров".