В фильтрационных лагерях под Мариуполем россияне начали допрашивать детей, – Андрющенко

После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей, чтобы поймать родителей на лжи.

РоSSияне начали допрашивать детей, которые вместе с родителями пытаются покинуть Мариуполь.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей о подробностях. Пытаются поймать родителей на лжи", – написал он в телеграме.

Ранее Андрющенко сообщал, что роSSийские военные под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода "Азовсталь" в Мариуполе.