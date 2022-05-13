В фильтрационных лагерях под Мариуполем россияне начали допрашивать детей, – Андрющенко

После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей, чтобы поймать родителей на лжи.

В фильтрационных лагерях под Мариуполем россияне начали допрашивать детей, – Андрющенко
Фото: скрін відео

РоSSияне начали допрашивать детей, которые вместе с родителями пытаются покинуть Мариуполь.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей о подробностях. Пытаются поймать родителей на лжи", – написал он в телеграме.

Ранее Андрющенко сообщал, что роSSийские военные под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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