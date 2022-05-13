ВСУ подбили роSSийский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров", - Братчук
По информации журналистов, судно везло на остров Змеиный подкрепление, в том числе зенитно-ракетные комплексы.
Вооруженные силы Украины подбили вражеский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров", в результате он загорелся.
Информацию подтвердил в своем Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Возвращаясь к Змеиному, надо сказать, что действительно – благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Одно из новейших в роSSийском флоте", - сказал Братчук.
Он добавил: судно, "говорят, что шлепает в Севастополь. В настоящее время эта информация требует уточнения".
Журналист Сергей Высоцкий сообщил, что вражеский корабль в результате обстрела украинским "Нептуном" получил серьезные повреждения.
"Это было судно тылового обеспечения флота... Корабль вез на остров Змеиный подкрепление, в том числе зенитно-ракетные комплексы! РоSSия пытается скрыть факт уничтожения нашим "Нептуном" еще одного корабля! Но не получится!" - отметил Высоцкий.