ВСУ подбили роSSийский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров", - Братчук

По информации журналистов, судно везло на остров Змеиный подкрепление, в том числе зенитно-ракетные комплексы.

Вооруженные силы Украины подбили вражеский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров", в результате он загорелся.

Информацию подтвердил в своем Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Возвращаясь к Змеиному, надо сказать, что действительно – благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Одно из новейших в роSSийском флоте", - сказал Братчук.

Он добавил: судно, "говорят, что шлепает в Севастополь. В настоящее время эта информация требует уточнения".

Журналист Сергей Высоцкий сообщил, что вражеский корабль в результате обстрела украинским "Нептуном" получил серьезные повреждения.

"Это было судно тылового обеспечения флота... Корабль вез на остров Змеиный подкрепление, в том числе зенитно-ракетные комплексы! РоSSия пытается скрыть факт уничтожения нашим "Нептуном" еще одного корабля! Но не получится!" - отметил Высоцкий.