Захватчики называют Чернобаевку чистилищем для живых и кладбищем для вражеской техники, - СБУ

"У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нет. Все разбомбили".

РоSSийские оккупанты называют Чернобаевку "чистилищем" для своих солдат и кладбищем для военной техники.

Об этом сообщают в Службе безопасности Украины на основе перехваченных разговоров захватчиков.

"Наш опорник здесь на базе "чистилищем" называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить", - признается матери роSSийский контрактник; подразделение базируется в Чернобаевке.

Оккупант убеждает мать, что он на "спецоперации" в Украине. Однако она, в отличие от большинства россиян, хорошо знакома со зверствами своих сограждан на украинской земле.

"Ага, у вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Людей погибло сколько, солдат сколько погибло… а теперь спецоперация. Нифига себе! Все разбомбили вы там", - подчеркивает россиянка.

В разговоре с отцом оккупант подробнее описывает ситуацию. Он рассказывает, что в результате героического сопротивления украинских бойцов оккупационные войска потеряли большинство военной техники.

"У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нет. Все разбомбили", - говорит захватчик.

Он также намекает на тупость своих командиров: "Приехали в Херсон, на базу, здесь вообще ж*па: кладбище вертолетов. У нас же как всё в армии: всё по линеечке, всё ровненько, вертолёты выстроили в один ряд и все, накрыло нахрен градами". "Наверное, он не хочет верить, что скоро вся Украина станет для оккупантов сплошной Чернобаевкой. Все наше государство ежедневно над этим работает!" - подчеркнули в СБУ .

Напомним, 2 мая Вооруженные силы Украины уничтожили в Чернобаевке склад боеприпасов. А 25 апреля ВСУ 17-й раз накрыли огнем оккупантов.