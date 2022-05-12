The Guardian: Как должен работать План Маршалла для Украины?

Разговоры о Плане Маршалла для Украины стали уже популярным делом. Обычно все начинается с выяснения стоимости реконструкции Украины после роSSийского вторжения. Суммы варьируются от 250 миллиардов до триллиона долларов. Все зависит от масштабов разрушений, размера помощи беженцам и тому подобное.

Затем общая стоимость оригинального послевоенного Плана Маршалла сравнивается с ВВП США в 1948 году, когда программа была запущена. Обычно дискуссии заканчиваются выводом, что стоимость восстановления Украины относительно размера стран-доноров будет на том же уровне, что и во времена после Второй мировой, пишет The Guardian . Однако такие сравнения на самом деле не самый лучший способ использования истории Плана Маршалла. Невозможно точно определить стоимость реконструкции, когда никто не может сказать, сколько еще продлится война и какую территорию будет контролировать законное правительство Украины. То, что США были готовы передать Европе после Второй мировой войны около 5% своего ВВП за 1948 год в течение четырехлетнего периода не означает, что именно те деньги, которые понадобятся в украинском случае.

Однако другие аспекты истории могут лучше послужить сегодняшней ситуации. Например, выплаты в рамках Плана Маршалла начались, несмотря на то, что бои в Европе все еще продолжались. Гражданская война в Греции продолжалась до лета 1949 года. Но Афины получили помощь от американского плана реконструкции уже в 1948 году. На самом деле, греческая сторона получила 300 миллионов долларов даже еще раньше, в 1947 году под эгидой Американской миссии помощи для Греции. Структура этой организации стала прототипом для Плана Маршалла.