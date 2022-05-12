The Guardian: Как должен работать План Маршалла для Украины?

Процесс восстановления Европы после Второй мировой войны имел много элементов, которые можно было бы эффективно скопировать для украинской реконструкции, информирует ZN.ua.

The Guardian: Как должен работать План Маршалла для Украины?
© Сергей Рахманин

Разговоры о Плане Маршалла для Украины стали уже популярным делом. Обычно все начинается с выяснения стоимости реконструкции Украины после роSSийского вторжения. Суммы варьируются от 250 миллиардов до триллиона долларов. Все зависит от масштабов разрушений, размера помощи беженцам и тому подобное.

Затем общая стоимость оригинального послевоенного Плана Маршалла сравнивается с ВВП США в 1948 году, когда программа была запущена. Обычно дискуссии заканчиваются выводом, что стоимость восстановления Украины относительно размера стран-доноров будет на том же уровне, что и во времена после Второй мировой, пишет The Guardian. Однако такие сравнения на самом деле не самый лучший способ использования истории Плана Маршалла. Невозможно точно определить стоимость реконструкции, когда никто не может сказать, сколько еще продлится война и какую территорию будет контролировать законное правительство Украины. То, что США были готовы передать Европе после Второй мировой войны около 5% своего ВВП за 1948 год в течение четырехлетнего периода не означает, что именно те деньги, которые понадобятся в украинском случае.

Однако другие аспекты истории могут лучше послужить сегодняшней ситуации. Например, выплаты в рамках Плана Маршалла начались, несмотря на то, что бои в Европе все еще продолжались. Гражданская война в Греции продолжалась до лета 1949 года. Но Афины получили помощь от американского плана реконструкции уже в 1948 году. На самом деле, греческая сторона получила 300 миллионов долларов даже еще раньше, в 1947 году под эгидой Американской миссии помощи для Греции. Структура этой организации стала прототипом для Плана Маршалла.


Лесь Димань, ZN.ua

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