Германия поддержит Украину вооружением и поможет в послевоенном восстановлении – министр экономики ФРГ

Заявление прозвучало во время визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Германия поддержит Украину вооружением и поможет в послевоенном восстановлении – министр экономики ФРГ
Фото: president.gov.ua

Германия будет поддерживать Украину вооружением, будет способствовать внедрению новых антироSSийских санкций в мире и будет принимать решения, которые повлияют на экономику РФ.

Поддержка украинцев будет не только финансовой, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Габек на брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Мы готовимся отстраивать Украину еще лучше, чем она была", – заявил он.

Габек добавил, что после первых недель войны сила украинского сопротивления стала очевидна. Он также отметил, что Украину и Германию объединяют общие европейские ценности.

"Мы ожидаем, что Украина выполнит все условия (вступления в ЕС. – Ред.), мы будем творить это медленно, у нас есть правила вступления в ЕС. Но этот путь должен быть пройден полностью. Есть страны, которые долго ждут вступления в ЕС , и недопустимо, чтобы мы давали обещания и не выполняли их", – сказал министр.

Габек подчеркнул, что Путин не должен выиграть войну, но что будет победой – будут определять украинцы.

Напомним, на этой неделе в Украине с визитом находилась госпожа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она сообщила, что ее страна будет оказывать поддержку в раскрытии военных преступлений россиян.

На территории ФРГ недавно стартовали тренировки украинских военных на 155-мм самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000. Ранее медиа писали, что Германия и Нидерланды хотят передать Украине всего двенадцать самоходных гаубиц, семь из них – из Германии. Эта артиллерия способна поражать цели на расстоянии до 40 км. Германия также должна обеспечить обучение военных и предоставить боеприпасы.

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