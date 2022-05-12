Главы государств и правительств ЕС в июне обсудят заявку Украины на вступление — МИД Франции

Заявку Украины на вступление в ЕС главы европейских стран и правительств планируют обсудить в июне. Об этом сообщило МИД Франции.

«Запрос Украины на присоединение к ЕС станет темой обсуждений на уровне глав государств и правительств во время заседания Евросовета в июне», - говорится в заявлении представителя ведомства.

Согласно графику ЕС , заседание должно состояться 23-24 июня.