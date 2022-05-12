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2022-05-12
Главы государств и правительств ЕС в июне обсудят заявку Украины на вступление — МИД Франции
Согласно графику блока, заседание должно состояться 23-24 июня, информирует
Заявку Украины на вступление в ЕС главы европейских стран и правительств планируют обсудить в июне. Об этом
«Запрос Украины на присоединение к ЕС станет темой обсуждений на уровне глав государств и правительств во время заседания Евросовета в июне», - говорится в заявлении представителя ведомства.
Согласно графику ЕС, заседание должно состояться 23-24 июня.
Представитель французского МИД также напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Жан-Ив Ле Дриана о том, что Украина является частью европейской семьи.
Анастасия Гурин, ZN.ua