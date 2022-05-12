РФ усиливает ПВО на западном побережье Крыма – Мотузяник

Войска РФ развернули зенитную ракетную батарею ЗРК С-300В в составе трех пунктов управления, информирует ZN.ua.

РФ усиливает ПВО на западном побережье Крыма – Мотузяник
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Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что оккупанты увеличивают военное присутствие во временно оккупированном Крыму. Войска РФ усиливают системы противовоздушной обороны на западном побережье Крыма.

"Противник также усиливает системы противовоздушной обороны на западном побережье Крымского полуострова, в частности в районе села Черноморского, мыс Тарханкут, развернута зенитно-ракетная батарея ЗРК С-300 в составе трех пунктов управления", - подчеркнул Мотузяник.

РоSSийские войска в акваториях Черного и Азовского морей пытаются изолировать зоны боевых действий.


Анна Конюченко, ZN.ua

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