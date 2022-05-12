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2022-05-12
РФ усиливает ПВО на западном побережье Крыма – Мотузяник
Войска РФ развернули зенитную ракетную батарею ЗРК С-300В в составе трех пунктов управления, информирует
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Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник
"Противник также усиливает системы противовоздушной обороны на западном побережье Крымского полуострова, в частности в районе села Черноморского, мыс Тарханкут, развернута зенитно-ракетная батарея ЗРК С-300 в составе трех пунктов управления", - подчеркнул Мотузяник.
РоSSийские войска в акваториях Черного и Азовского морей пытаются изолировать зоны боевых действий.
Анна Конюченко, ZN.ua