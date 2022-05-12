Враг продолжает блокировать наши подразделения на Азовстали и наносит авиаудары, – Минобороны

Оккупанты также пытаются нарастить присутствие на острове Змеиный.

РоSSия продолжает активные боевые деяния в Восточной оперативной зоне. Наибольшая активность – на Слобожанском и Донецком направлениях. Идет угроза ракетных ударов по объектам морского базирования по всей территории государства.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил на брифинге в Media Center Ukraine.

В Черноморской зоне оккупанты пытаются нарастить присутствие на острове Змеиный, а на захваченных территориях проводят террор населения. Остров Змеиный россияне хотят использовать, чтобы заблокировать морские коммуникации.

По Харьковскому направлению россияне перегруппировываются и пытаются предотвратить дальнейшее продвижение наших войск к границе. Не прекращают артиллерийский огонь по защитникам. На Славянском направлении перегруппируют войска, чтобы возобновить наступление.

В Донецкой области оккупанты ведут активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Кураховском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Цель – установление контроля над Рубежным, захват Лимана, Северодонецка и Марьинки.

Возле Белогоровки (6 км от Лисичанска) россияне пытаются создать плацдарм для наступления на Лисичанск. В направлении Северского враг наступает в направлении Зеленой Долины и Новоселовки, там продолжаются активные бои.

Мариупольское направление – враг блокирует наши подразделения на Азовстали, не прекращает авиаудары с самолетов и артиллерийские обстрелы.

На Запорожском направлении враг обстреливает подразделения наших войск практически по всей линии столкновения. Южнобужское и Таврическое направления – на отдельных направлениях россияне пытаются улучшить свое положение.

На Таврическом были демонстративные действия для сковывания украинских войск.

Волынское, Полесское и Сиверское направления: до семи батальонов белорусских вооруженных сил продолжают усиливать участок границы с Украиной.

"Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам нашего государства", – подчеркнул Мотузяник.

На пунктах пропуска в Брянской и Курской областях РФ усилили присутствие ФСБ. Враг обстрелял наши позиции у поселков Карповичи и Сенковска на Черниговщине.

По Бессарабскому направлению россияне продолжают находиться в полной боевой готовности. В Черном и Азовском морях русские корабли изолируют район, ведут разведку и пытаются оказывать огневую поддержку. На западе Крыма враг развернул дополнительную ПВО, а также три пункта управления.

В Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской областях и на приграничьи Сумщины умышленно уничтожают гражданскую инфраструктуру.

Оккупанты также готовятся к интеграции временно занятых территорий в состав РФ , в частности, хотят изменить административно-территориальное деление, адаптировать банковскую, правоохранительную системы в роSSийское законодательство. Готовятся также раздавать русские паспорта.

Противник терпит потери по всем направлениям. Украинские потери, по словам спикера Министерства обороны Украины, намного меньше.