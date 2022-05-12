Крым не забыл, что он - Украина, в Кремле боятся худшего: как на полуострове "закручивают гайки"

В Кремле всерьез взволновались из-за сильных проукраинских настроений в оккупированном Крыму.

О новой проблеме роSSийского руководства сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах. Как стало известно, после начала войны многие сотрудники ФСБ поспешно покинули Крым и вывезли с полуострова свои семьи и имущество.

Также было замечено массовое бегство из Крыма россиян, которые переехали на оккупированный полуостров после 2014 года.

В Кремле решили бороться с оттоком кадров из роSSийских правоохранительных органов путем введения запрета на выезд с полуострова для этой группы населения. Отмечается, что владимир путин хотел, чтобы запрет распространялся и на простых людей, но побоялся это сделать.

Однако, несмотря на все усилия, любители «русского мира» в Крыму с начала войны заметно поумерили пыл, а вот проукраинские настроения в обществе явно растут. В Кремле категорически недовольны таким развитием событий. В связи с этим крымским ФСБшникам было приказано «закрутить гайки», чтобы не допустить провокаций на полуострове.

В частности, в Крым были направлены отряды «казаков» из Ростовской области. Силовикам поручили разыскивать и задерживать украинских активистов, которые «настолько обнаглели, что начали говорить по-украински в публичных местах».

Оккупанты также озаботились усилением охраны всей военной техники, которую через Крым перебрасывают в Херсонскую область.

Также в Минобороны рф поручили военным уменьшить вывоз тел погибших и раненых на территорию Крыма, чтобы не деморализовать общество.

Большие надежды Кремль возлагает на своих пропагандистов, которым было поручено в усиленном режиме рассказывать крымчанам о «зверствах Украины» на войне, а также призывать людей писать доносы на «диверсантов».