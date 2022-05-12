Из-за санкций РФ вынуждена использовать чипы от посудомоечных машин и холодильников в военной технике — WP

Экспорт технологий США в РоSSию упал почти на 70 процентов, информирует ZN.ua.

Из-за санкций РФ вынуждена использовать чипы от посудомоечных машин и холодильников в военной технике — WP
© Facebook/Генштаб ВСУ

Введенные Вашингтоном санкции вынуждают РоSSию использовать компьютерные чипы из посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике, заявила министр торговли США Джина Раймондо, пишет The Washington Post.

«У нас есть сообщения от украинцев о том, что когда они находят роSSийскую военную технику, она заполнена полупроводниками, которые военные РФ достали из посудомоечных машин и холодильников», - отметила Раймондо, добавив, что она недавно встретилась с премьер-министром Украины.

По словам Раймондо, чей департамент контролирует экспортный контроль, составляющий большую часть санкционного пакета против РФ, экспорт американских технологий в РоSSию упал почти на 70 процентов с момента введения санкций в конце февраля. Еще три десятка стран приняли аналогичные запреты на экспорт, также касающиеся Беларуси.

По словам Раймондо, подход заключался в том, чтобы не предоставлять РФ технологии, которые она могла бы использовать для продолжения войны.

История с полупроводниками поступила от украинских чиновников, которые сообщили о том, что когда осматривались захваченные роSSийские танки, нашли детали холодильников, коммерческого и промышленного оборудования, которые, вероятно, компенсируют другие недоступные компоненты, сказала спикер министерства торговли Робин Паттерсон.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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