Введенные Вашингтоном санкции вынуждают РоSSию использовать компьютерные чипы из посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике, заявила министр торговли США Джина Раймондо, пишет The Washington Post .

«У нас есть сообщения от украинцев о том, что когда они находят роSSийскую военную технику, она заполнена полупроводниками, которые военные РФ достали из посудомоечных машин и холодильников», - отметила Раймондо, добавив, что она недавно встретилась с премьер-министром Украины.

По словам Раймондо, чей департамент контролирует экспортный контроль, составляющий большую часть санкционного пакета против РФ , экспорт американских технологий в РоSSию упал почти на 70 процентов с момента введения санкций в конце февраля. Еще три десятка стран приняли аналогичные запреты на экспорт, также касающиеся Беларуси.

По словам Раймондо, подход заключался в том, чтобы не предоставлять РФ технологии, которые она могла бы использовать для продолжения войны.

История с полупроводниками поступила от украинских чиновников, которые сообщили о том, что когда осматривались захваченные роSSийские танки, нашли детали холодильников, коммерческого и промышленного оборудования, которые, вероятно, компенсируют другие недоступные компоненты, сказала спикер министерства торговли Робин Паттерсон.