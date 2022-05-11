Важно добиться мира, который устроит Украину – премьер Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги после переговоров с американским президентом Джо Байденом заявил о необходимости подумать, каким образом параллельно с поддержкой Киева и оказанием давления на Москву решать вопрос об урегулировании ситуации.

"Мы поговорили о том, как продолжать оказывать давление на РоSSию, а также - оказывать поддержку Украине", - сказал Драги на встрече с Байденом.

Итальянский премьер добавил, что нужно начинать думать о том, как можно было бы построить мир в Украине, хотя и признал, что переговоры будут сложными.

"Надо думать, как его организовать", - сказал он, отметив важность добиться такого мира, который устроит Украину, а не мира, навязанного некоторыми союзниками или другими.