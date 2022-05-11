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2022-05-11
В приграничных с Украиной областях РФ наращивает систему ПВО — Генштаб
На украинско-роSSийской границе вражеские войска проводят демонстрационные действия, информирует
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РоSSийские войска усиливают систему противовоздушной обороны в приграничных с Украиной областях РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в
В целом оккупанты продолжают обеспечивать усиленную охрану участка украинско-роSSийской границы в Брянской и Курской областях. Чтобы не допустить перегруппировку украинских сил и их перебрасывание на другие направления, враг проводит демонстрационные действия.
Максим Царук, ZN.ua