В приграничных с Украиной областях РФ наращивает систему ПВО — Генштаб

РоSSийские войска усиливают систему противовоздушной обороны в приграничных с Украиной областях РФ . Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook .

В целом оккупанты продолжают обеспечивать усиленную охрану участка украинско-роSSийской границы в Брянской и Курской областях. Чтобы не допустить перегруппировку украинских сил и их перебрасывание на другие направления, враг проводит демонстрационные действия.