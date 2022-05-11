"Он нас помазал. Мы все виноваты": роSSийский миллиардер Тиньков раскрыл, в чем проблема обычных россиян

Олег Тиньков

РоSSийский миллиардер и бывший владелец банка «Тинькофф» сделал откровенное признание о вине всех россиян в происходящем сегодня в Украине.

По мнению бизнесмена, владимиру путину удалось втащить всех россиян в свои грязные дела, причем большая часть роSSийского народа это одобряет. Об этом Тиньков заявил в интервью роSSийском журналисту Юрию Дудю.

В процессе разговора Тиньков признался, что никогда не интересовался политикой. Однако, по его мнению, сейчас это не освобождает ни его, ни других россиян от ответственности за тот ад, что россия устроила в Украине.

«Виноваты ли мы? Да, конечно мы все виноваты в этом пи**еце! Все мы виноваты, вся россия помазалась этим г**ном. Нас он помазал. Мы все виноваты!», - эмоционально заявил Тиньков.

Банкир считает, что россиянам сейчас не нужны выборы – им нужен царь. Тиньков отметил, что увидев сообщения в соцсетях и пообщавшись с жителями россии, он понял, что большая часть роSSийского народа сейчас поддерживает войну в Украине.

Банкир назвал печальным то, что творится сегодня с массовым сознанием населения в россии.

россияне, Z, рашисты

Отметим, что Тиньков уже несколько лет не живет в россии. После начала войны в Украине он продал свой банк, заявив, что не хочет зарабатывать в стране, которая развязала войну. С тех пор бизнесмен открыто выступает с поддержкой Украины.


Дарья Волкова, politeka.net

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