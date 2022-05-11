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2022-05-11
Диверсанты пробрались в Одессу: полиция и ВСУ бросились решать проблему, подробности
Патрульная полиция совместно с ВСУ задержала вчера в Одессе очередных диверсантов.
Об этом сообщила спикер Патрульной полиции в Одесской области
В телефонах двух мужчин были найдены фото и видео мест инфраструктуры с разными метками.
Подозреваемых передали правоохранительным органам для дальнейшего выяснения вопросов.
«Напоминаем, что во время военного положения запрещена фото- и видеофиксация мест расположения ВСУ, объектов инфраструктуры и объектов гражданской защиты. Запрещен прямой эфир и стрим для социальных сетей, когда летит ракета, куда она попала и места идентификации прилета», – подчеркнула спикер Патрульной полиции в Одесской области.
Алексей Ионов, politeka.net