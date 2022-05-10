"Сегодня сердца одесситов преисполнены ненавистью": Братчук эмоционально высказался о ракетных ударах

"Сегодня сердца одесситов преисполнены ненавистью": Братчук эмоционально высказался о ракетных ударах

Спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук сделал заявление о вчерашних ракетных обстрелах Одессы.

Он рассказал, какие эмоции испытывают одесситы:

"Сегодня сердца одесситов преисполнены, я не боюсь этого слова - ненавистью. Мы очень добрые, толерантные люди. И я говорю не только об одесситах, а вообще об украинцах. Но вот эта ненависть является мотивацией, которая позволит нам защищать еще больше, самоотверженее наших детей, женщин, стариков, наши семьи и нашу землю.

Кто-то получил определенный шок, потому что это было громко, страшно. Этот пожар, эти зловещие клубы дыма были видны во всех районах города. Одесситы почувствовали очередное единение, потому что это для нас не только беда, но и возможность объедениться и выразить эту ненависть к врагу: не только в словах, но и в действиях.

Город будет жить. И без преувеличения скажу за всю Одессу - пусть меня потом ругают - город сдал тест на принадлежность к Украине и на свое украинство. И врага не то, что здесь не ждут - его готовы уничтожать, чтобы жили все мы".


Алексей Ионов, politeka.net

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