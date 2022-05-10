«Украина изменила свои цели в войне с Россией» — Кулеба

«Украина изменила свои цели в войне с Россией» — Кулеба
© МИД Украины

Украина изменила свои военные цели в войне с Россией и теперь стремится вытеснить роSSийские войска из всей страны, заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что «картина победы — это развивающаяся концепция».

«В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод роSSийских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и расплата за нанесенный ущерб. Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет решающим для дальнейшей динамики войны, то безусловно победа для нас в этой войне будет освобождением остальных наших территорий», - сказал министр.

Кулеба отметил, что только поражение РоSSии позволит Украине вновь открыть свои черноморские порты и восстановить экспортную экономику. При этом, если Киев получит «еще больше военной поддержки, мы сможем отбросить их из Херсонской области, разгромить Черноморский флот и разблокировать проход». (Интервью было записано в официальное объявление о подписании президентом США Джо Байденом закона о ленд-лизе для Украины).

При этом он не исключает, что Украине придется вести переговоры по урегулированию ситуации во избежание слишком большого кровопролития. Однако в этом случае Киев хотел бы иметь самые «сильные карты».


Ирина Знась, ZN.ua

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