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2022-05-10
Глава Европарламента указала на страну, которая окончательно может решить вопрос газового эмбарго РоSSии
Надо нацелиться на Германию.
© Roberta Metsola/facebook
Чтобы ввести газовое эмбарго в РоSSии, необходимо убедить Германию в целесообразности такого решения. Об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола на конференции с климатическими активистами,
Двое участников конференции из Польши спросили, на лидерах каких стран следует сконцентрироваться.
"На всех, но Германия – номер один", – ответила Метсола.
Она добавила: "Вам нужно говорить громче с лидерами правительств, вашими премьер-министрами".
Середа Елена, ZN.ua