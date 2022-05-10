Глава Европарламента указала на страну, которая окончательно может решить вопрос газового эмбарго РоSSии

Надо нацелиться на Германию.

Глава Европарламента указала на страну, которая окончательно может решить вопрос газового эмбарго РоSSии
© Roberta Metsola/facebook

Чтобы ввести газовое эмбарго в РоSSии, необходимо убедить Германию в целесообразности такого решения. Об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола на конференции с климатическими активистами, сообщает Politico.

Двое участников конференции из Польши спросили, на лидерах каких стран следует сконцентрироваться.

"На всех, но Германия – номер один", – ответила Метсола.

Она добавила: "Вам нужно говорить громче с лидерами правительств, вашими премьер-министрами".


Середа Елена, ZN.ua

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