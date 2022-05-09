Член Палаты Лордов Великобритании, лорд Мегхнад Десаи, отвечая на вопрос о необходимости введения запрета на Западе на покупку IT-сервисов и программ, произведенных в РоSSии заявил, что роSSийская ІТ-индустрия является частью военной машиной роSSийского режима и должна находиться под санкциями.

Соответствующее заявление член Палаты Лордов сделал в комментарии Guildhall, информирует Апостроф .

"Этот вопрос (о запрете на Западе покупки IT-сервисов и программ, произведенных в РоSSии) – сложный вопрос. Должны ли мы наказывать граждан за преступления их авторитарного лидера? Многие из них, это опытные люди, которые задействованны в подрывной деятельности. Тем самым они являются частью военной машины, возможно, кто-то неохотно занимается этим, но уж точно они понимают, что делают… Поэтому мой вывод – да. Против роSSийской IT-индустрии должны быть введены санкции", — подытожил лорд Мехнад Десаи.

Ранее руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк заявил, что в рамках ответа на ведение агрессивной войны против Украины и проведение кибератак против стран Запада, международное сообщество должно ввести санкции на закупку любой программной продукции и IT-услуг, которые имеют даже наименьшую часть производства на территории РФ и Беларуси. Такой шаг окажет серьезное давление на роSSийскую экономику и сделает невозможным импортозамещение в IT-индустрии в которой остро нуждается РФ , а также ускорит отток кадров в отрасли.

В поддержку санкций против IT-индустрии в РФ выступили депутаты Европарламента от Германии, Франции и Литвы.Представитель Германии Михаэль Галлер назвал "хорошей идеей" санкции против IT-сервисов и программного обеспечения, произведенного в РоSSии. По мнению политика, такие санкции окажут дополнительное давление на роSSийский режим и отрежут россиянам доступ к инфраструктуре в ЕС .

По словам евродепутата от Литвы Петраса Ауштрявичюса, западные санкции действуют на IT-индустрию в РоSSии, а дополнительные санкции против программного обеспечения и IT-услуг, произведенных в РФ , окажут дополнительное необходимое давление на путинский режим.