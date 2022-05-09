Немецкие СМИ о Дне победы в РоSSии: Путин готовит россиян к потоку гробов

В Украине и на Западе подозревали, что Владимир Путин использует свою речь в День победы, чтобы формально превратить «спецоперацию» в открыто провозглашенную войну.
Но, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, роSSийский автократ ограничился тем, что еще раз повторил свои оправдания агрессии за 24 февраля. Разговоры о необходимости бороться с «нацизмом» составили основную часть его речи в День победы. Издание напоминает, что и в прошлом году Путин произнес речь в духе «нет нацизму». Но в апреле в Санкт-Петербурге мужчину, вышедшего на улицу с плакатом, на котором были написаны эти слова, арестовали и осудили за «дискредитацию роSSийской армии».
В свою очередь, издание Focus цитирует президента организации Eurodefense и полковника Бундесвера в отставке Ральфа Тиле, считающего, что речь Путина на День победы была попыткой подготовить россиян к потерям в войне против Украины. По его словам, выступление роSSийского автократа было «маркетинговым ходом». Бывший немецкий военный обратил внимание на то, что Путин очень много говорил о павших на войне и о том, как государство будет заботиться об их семьях. По мнению Тиле, «в ближайшие дни потерь будет еще больше».