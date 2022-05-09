Путин - параноик и диктатор: на кремлевском топ-СМИ устроили "диверсию"

В роSSийском пропагандистском СМИ "Лента.ру" появилось около 10 материалов с критикой Путина и его политикой, а также с осуждением войны против Украины, которая "ведет РоSSию в бездну". Хотя сейчас их уже удалили с сайта (как известно, какие-либо зародыши демократии в РФ жестко подавляют), однако копия главной страницы сохранилась в архиве, информирует Апостроф.

Об этом сообщили в издании "Медиазона".

Заголовки новостей назвали следующим образом:

  • "Путин развязал одну из кровопролитных войн 21 века";
  • "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика";
  • "РоSSийская элита больна кумовством и лизоблюдством";

  • "Зеленский оказался круче Путина".

А также вышла статья с цитатой самого роSSийского диктатора (первая часть названия статьи – путинская цитата с саммита G20 в Аргентине) "Войной легче прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет РоSSию в бездну".

Все новости и статья начинались с дисклеймера о том, что данный "материал не согласован с руководством, а за его публикацию. Администрация президента раздаст изданию звездюлей".

Вместе с этим в постскриптуме к статьям отмечено, что за их публикацию взяли ответственность руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.


Лиза Бровко, Апостроф

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