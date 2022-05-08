РоSSийские войска снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске

Тушение невозможно. Обстрелы не утихают.

РоSSийские войска снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске
Фото: https://t.me/luhanskaVTSA

Войска РФ еще раз нанесли удары по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате попадания снарядов загорелись производственные мощности предприятия, а именно - установка по получению серы и станция смешивания веществ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Площадь пожара 360 кв.м., есть угроза взрыва соседней группы резервуаров. Спасатели пытались обуздать огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены остановиться и покинули зону опасности", - отметил он.

В настоящее время тушение невозможно. Обстрелы не утихают.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Войска РФ обстреляли Сумскую область – глава ОВА ЖивицкийВойска РФ обстреляли Сумскую область – глава ОВА Живицкий
Войска РФ из огнемета "Солнцепек" обстреляли свои позицииВойска РФ из огнемета "Солнцепек" обстреляли свои позиции
Венгрия в воскресенье снова сорвала переговоры по шестому пакету санкций против РоSSииВенгрия в воскресенье снова сорвала переговоры по шестому пакету санкций против РоSSии
У "Азова" еще есть оружие и еда, чтобы бороться с русскими войсками, - офицерУ "Азова" еще есть оружие и еда, чтобы бороться с русскими войсками, - офицер
В настоящее время продолжаются интенсивные обстрелы завода "Азовсталь"В настоящее время продолжаются интенсивные обстрелы завода "Азовсталь"
Войска РФ нанесли очередной авиаудар по Луганской области, обесточены Лисичанск и Северодонецк — глава ОВАВойска РФ нанесли очередной авиаудар по Луганской области, обесточены Лисичанск и Северодонецк — глава ОВА
РоSSийские оккупанты занимаются рэкетом в Херсонской области — аудиоперехват СБУРоSSийские оккупанты занимаются рэкетом в Херсонской области — аудиоперехват СБУ
Свозят войска из россии: где Харьковщине оккупанты готовят наступлениеСвозят войска из россии: где Харьковщине оккупанты готовят наступление
В Приднестровье войска находятся в полной боевой готовностиВ Приднестровье войска находятся в полной боевой готовности
Путин перекидывает войска из Сирии в Украину — ПодолякПутин перекидывает войска из Сирии в Украину — Подоляк
Последние новости
Подгружаем последние новости