РоSSийские войска снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске

Войска РФ еще раз нанесли удары по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате попадания снарядов загорелись производственные мощности предприятия, а именно - установка по получению серы и станция смешивания веществ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Площадь пожара 360 кв.м., есть угроза взрыва соседней группы резервуаров. Спасатели пытались обуздать огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены остановиться и покинули зону опасности", - отметил он.

В настоящее время тушение невозможно. Обстрелы не утихают.