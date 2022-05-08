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2022-05-08
РоSSийские войска снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске
Тушение невозможно. Обстрелы не утихают.
Фото: https://t.me/luhanskaVTSA
Войска РФ еще раз нанесли удары по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате попадания снарядов загорелись производственные мощности предприятия, а именно - установка по получению серы и станция смешивания веществ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Площадь пожара 360 кв.м., есть угроза взрыва соседней группы резервуаров. Спасатели пытались обуздать огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены остановиться и покинули зону опасности", - отметил он.
В настоящее время тушение невозможно. Обстрелы не утихают.