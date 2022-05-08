ВСУ сбили две крылатые нечисти над Одесской областью: жителям сделали предупреждение

В ночь на 8 мая в Одесской области работали украинские силы ПВО и сбили две крылатые ракеты оккупантов.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесская область. Ночью наши силы ПВО уничтожили две вражеские ракеты", - говорится в сообщении.

Местных жителей в очередной раз призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и не паниковать.

Добавим, спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что угроза новых атак в регионе остается высокой.

Именно поэтому он призвал местных жителей не пренебрегать воздушной тревогой, быть внимательными и осторожными. Представитель ОГА просит соблюдать правилами поведения во время длительной комендантского часа, которая стартует 8 мая в 22:00, а закончится в 5:00 10 мая.