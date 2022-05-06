Ума не хватило: под Киевом буряты с трех попыток не смогли взломать банкомат, фотофакт

Во время боев под Киевом буряты пытались взломать банкомат, но претерпели неудачу.

Об этом рассказывает Telegram-канал "О**енный Киев", информирует Апостроф.

Сначала они стреляли в банкомат, в результате чего он отключился и денег буряты не получили. После этого они решили переехать его на БМП, но денег добыть снова не удалось.

После этого оккупанты попытались открыть внешнюю дверку, но это активировало внутренний сейф, который заблокировался и буряты окончательно остались без ворованной налички.

Как рассказывал "Апостроф", роSSийские оккупанты в Украине занимаются мародерством - они воруют из домов одежду, бытовую технику и даже тапочки и сахар.


Лена Руденко, Апостроф

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