Абрамович через переговоры Украины и РоSSии пытается защитить свою империю – Washington Post
Усилия олигарха по установлению мира терпят крах, даже если это защищает его от санкций, информирует
Когда сотни украинцев стояли перед угрозой уничтожения на окруженном комбинате “Азовсталь”, роSSийский олигарх Роман Абрамович в апреле сообщил, что “ему удалось добиться возможного прорыва”. Миллиардер сказал властям Украины, что он встречался с диктатором Владимиром Путиным в середине апреля и "достиг понимания", которое позволит раненым солдатам и гражданским, покинуть осажденную территорию в Мариуполе, пишет газета
Но когда украинские чиновники запросили подробности о том, как действовать дальше, в Москве промолчали. РоSSия продолжала бомбить комбинат "Азовсталь" без остановки, пока ООН и Красный крест не добились от Путина отдельного обязательства разрешить эвакуацию некоторых гражданских на этой неделе, сообщили источники газеты. Абрамович не участвовал в этих обсуждениях, добавили они, отметив, что олигарх не предложил никаких объяснений по поводу срыва предполагаемой сделки.
Абрамович, который сколотил состояние на роSSийской нефти и владеет английским футбольным клубом "Челси", уже третий месяц выступает в качестве посредника между Кремлем и Киевом, отмечает The Washington Post.
По мнению американских чиновников и экспертов, эта договоренность пока что лучше работает для Абрамовича, чем для народа Украины. Мирные переговоры зашли в тупик на фоне продолжающихся нападений и растущих доказательств роSSийских зверств. Участие Абрамовича в переговорах защитило его от шквала санкций, которые Соединенные Штаты обрушили на роSSийскую элиту, говорят источники.
"Это своего рода полезная выдумка для Абрамовича, чтобы сохранить жизнь", - сказал Гэвин Уайлд, который до 2019 года занимал должность директора по РоSSии в аппарате Совета национальной безопасности. "В той степени, в которой его усилия по ведению переговоров позволили избежать санкций США, я бы сказал, что они определенно были более выгодны для него - и, возможно, даже для Москвы - чем для Украины".
Украинские чиновники описывали свое взаимодействие с ним в более взвешенных выражениях, говоря, что осторожны и не слишком доверяют олигарху с такими связями в Кремле, признавая при этом, что он единственный собеседник, который, похоже, имеет прямую связь с Путиным.
"На данном этапе это единственный канал, который практически работает", - сказал один из чиновников.
Изображая из себя дипломата, работающего по "черным каналам", Абрамович пошел дальше других роSSийских олигархов в использовании политических связей и обращении за услугами для защиты финансовой империи, которая понесла значительный ущерб в результате войны. Это авантюра, которая в конечном итоге рискует обернуться неудачей, раскрыв его связи с Путиным. Эти связи Абрамович ранее решительно отрицал.
Абрамович заручился поддержкой из маловероятных источников, включая президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам американских чиновников и других лиц, осведомленных в этом вопросе, надавил на президента Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы они воздержались от введения санкций против Абрамовича, пока он служит каналом связи с Путиным.
Байден согласился предоставить Абрамовичу отсрочку после просьбы Зеленского, которая казалась почти непреднамеренной, сказали источники.