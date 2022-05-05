Абрамович через переговоры Украины и РоSSии пытается защитить свою империю – Washington Post

Когда сотни украинцев стояли перед угрозой уничтожения на окруженном комбинате “Азовсталь”, роSSийский олигарх Роман Абрамович в апреле сообщил, что “ему удалось добиться возможного прорыва”. Миллиардер сказал властям Украины, что он встречался с диктатором Владимиром Путиным в середине апреля и "достиг понимания", которое позволит раненым солдатам и гражданским, покинуть осажденную территорию в Мариуполе, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Но когда украинские чиновники запросили подробности о том, как действовать дальше, в Москве промолчали. РоSSия продолжала бомбить комбинат "Азовсталь" без остановки, пока ООН и Красный крест не добились от Путина отдельного обязательства разрешить эвакуацию некоторых гражданских на этой неделе, сообщили источники газеты. Абрамович не участвовал в этих обсуждениях, добавили они, отметив, что олигарх не предложил никаких объяснений по поводу срыва предполагаемой сделки.

Абрамович, который сколотил состояние на роSSийской нефти и владеет английским футбольным клубом "Челси", уже третий месяц выступает в качестве посредника между Кремлем и Киевом , отмечает The Washington Post.

По мнению американских чиновников и экспертов, эта договоренность пока что лучше работает для Абрамовича, чем для народа Украины. Мирные переговоры зашли в тупик на фоне продолжающихся нападений и растущих доказательств роSSийских зверств. Участие Абрамовича в переговорах защитило его от шквала санкций, которые Соединенные Штаты обрушили на роSSийскую элиту, говорят источники.

"Это своего рода полезная выдумка для Абрамовича, чтобы сохранить жизнь", - сказал Гэвин Уайлд, который до 2019 года занимал должность директора по РоSSии в аппарате Совета национальной безопасности. "В той степени, в которой его усилия по ведению переговоров позволили избежать санкций США , я бы сказал, что они определенно были более выгодны для него - и, возможно, даже для Москвы - чем для Украины".

Украинские чиновники описывали свое взаимодействие с ним в более взвешенных выражениях, говоря, что осторожны и не слишком доверяют олигарху с такими связями в Кремле, признавая при этом, что он единственный собеседник, который, похоже, имеет прямую связь с Путиным.

"На данном этапе это единственный канал, который практически работает", - сказал один из чиновников.

Изображая из себя дипломата, работающего по "черным каналам", Абрамович пошел дальше других роSSийских олигархов в использовании политических связей и обращении за услугами для защиты финансовой империи, которая понесла значительный ущерб в результате войны. Это авантюра, которая в конечном итоге рискует обернуться неудачей, раскрыв его связи с Путиным. Эти связи Абрамович ранее решительно отрицал.

Абрамович заручился поддержкой из маловероятных источников, включая президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам американских чиновников и других лиц, осведомленных в этом вопросе, надавил на президента Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы они воздержались от введения санкций против Абрамовича, пока он служит каналом связи с Путиным.

Байден согласился предоставить Абрамовичу отсрочку после просьбы Зеленского, которая казалась почти непреднамеренной, сказали источники.