ВСУ оттеснили россиян от Харькова на северном направлении, но враг дальше терроризирует мирных, – Синегубов

Удары россиян не прицельны, поэтому попасть может в любой дом и двор.

ВСУ оттеснили врага от Харькова на северном направлении, но россияне продолжают терроризировать мирное население. Вражеские удары не прицельны, оккупанты поражают жилые массивы, чем вредят именно гражданским.

Об этом утром 5 мая сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что может "прилететь" в любой район, двор и детскую площадку. Поэтому находиться на улицах без необходимости крайне опасно.

"Враг продолжает обстрел из РСЗО и артиллерии. В течение суток пострадали Пятихатки, поселок Жуковского, Салтовка, Северная Салтовка", – заявил Синегубов.

Утром были обстрелы Северной Салтовки. Пострадавших нет.

"Самой горячей точкой Харьковщины остается Изюмское направление. Там враг постоянно пытается атаковать позиции наших ВСУ в частности, под городом Барвенково, но несет значительные потери", - добавил он.

Также россияне вчера пытались атаковать позиции ВСУ по Волчанскому направлению – так же враг потерпел поражение.

"Мы четко понимаем, какими силами владеет враг и как он передвигается. В настоящее время весь массив вражеской техники идет через Волчанское и Купянское направление именно в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие на Луганской и Донецкой территориях. Однако мы готовы к развитию любых событий. на всех этих направлениях", – подытожил Олег Синегубов.

Напомним, согласно сводке ОВА по состоянию на утро, за сутки в Харьковской области в результате обстрелов получил ранение 11-летний мальчик в Лозовском районе. На Балаклейщине один человек погиб. Продолжаются бои в Изюме.

В Генштабе уточнили, что РоSSия в районе севернее города Изюм продолжает артиллерийские и минометные обстрелы. На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Противник применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий наших войск.